Koľko umývadiel je potrebných na otvorenie gastro-prevádzky?

Ak podnikáte alebo ste podnikali v gastronómií, určite viete, že pri slovenskej legislatíve to nie je med lízať. Popri splnení všetkých úradných a hygienických požiadaviek na vás nakoniec príde tá najväčšia.

Tento text som sa rozhodol napísať po minulotýždňovej návšteve jednej malej predajne pizze, kde je možnosť kúpiť jednotlivé kúsky. Určite takýto spôsob predaja poznáte. V tejto predajni si túto pizzu sami pripravujú a následne aj pečú. Keby však vedeli, čo ich čaká, asi by sa rozhodli nepodnikať alebo pripravovať tento pokrm z polotovaru.

Moje zdesenie plynulo z toho, že celá prípravovňa s pecou na pečenie a miestom na konzumáciu zakúpených kúskov mala približne 20 metrov štvorcových. No viete, čo zaberalo najviac miesta?

Áno, už podľa nadpisu hádate správne. Sú to umývadlá. V tomto prípade 3 umývadlá. Dve veľké nerezové a jedno obyčajné keramické pre personál. Na moju otázku, či to musia mať tak, mi bolo povedané, že bez toho by nemohli otvoriť. Predstavte si ten nezmysel, prevádzka o 20 metroch štvorcových, kde sa predá približne 10 pízz za deň a musia mať 3 umývadlá, inak by asi spôsobili nákazu podobnú koronavírusu...

Myslíte si, že je to správne? Taktiež potreba mať samostatné chladničky na mliečne výrobky a zeleninu ani nehovorím. Veru, „radosť podnikať“ v gastronómií na Slovensku. Netreba však zúfať, zmena sa blíži a my vrátime tento štát z hlavy opäť na nohy. Konkrétne našimi 1144 opatreniami pre Slovensko, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.