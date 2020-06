Viac slobody a menej neodôvodnenej regulácie

Regulácia priamo mení (nariaďuje, obmedzuje alebo zakazuje) správanie ľudí a organizácií. Niektoré regulácie napĺňajú svoje poslanie a naopak iné nedosahujú želateľný výsledok a prinášajú skôr náklady pre spoločnosť.

Zamerali na regulácie, ktorých odstránenie nebude mať negatívny vplyv na spoločenský život. Zrušením nezmyselných regulácií znížime dodatočnú byrokraciu podnikateľom a tým im umožníme venovať sa najmä tomu, čo vedie najlepšie - tvorbe hodnôt.

Hlavnou výzvou subjektov verejnej správy, ktoré vytvárajú verejné regulácie, je vytvoriť také voľné resp. prísne regulácie, ktorých výnosy budú vyššie ako náklady v rámci dotknutých aktérov danej regulácie. Lepšie povedané, regulácie musia priniesť viac úžitku ako nákladov. Podmienky na trhu sa taktiež neustále a rýchlo menia, čo mení relatívne náklady a výnosy regulácií.

Pre názornú ukážku sa môžeme zmieniť o vymyslenej regulácií pre taxislužby. Zaviedla by sa povinnosť/regulácia, aby napr. prevádzkovatelia taxislužieb museli využívať na svoj business výlučne iba elektromobily. (z dôvodu nižších emisií, nakoľko vozový park prevádzkovateľov taxislužieb je zastaralý, zvýšenia bezpečnosti a komfortu...) Táto regulácia by zjavne priniesla vysoké náklady na strane poskytovateľov taxislužieb, nakoľko samotný elektromobil predstavuje významné vstupné náklady, oproti situácií kedy taxi služby nemajú povinnosť využívať elektromobily na prepravu. Na druhej strane uvedená regulácia prináša isté výnosy pre spotrebiteľov:

umožní im voziť sa na novších automobiloch,

zabezpečí pohodlnejšiu a komfortnejšiu jazdu a pod..

V tomto okamihu by sme potrebovali zistiť, či výnosy prevyšujú náklady. Spotrebitelia by možno radšej jazdili aj v starých automobiloch, len aby platili nižšiu cenu. Verejný regulátor je v tzv. vedomostnej pasci, pretože nemá vedomosti o tom, do akej miery je jeho rozhodnutie správe. Regulácia platí pre celú republiku nerozdielne, neexistuje žiadny konkurenčný tlak. Merať jednotlivé výnosy a náklady nie je možné a verejný regulátor musí často vychádzať zo zjednodušenej reality.

Nami predkladané návrhy na obmedzenie/zrušenie regulácií sme si „nevycucali“ z prsta ale vzišli z aplikačnej praxe. Týmto samozrejme nechceme popierať existenciu regulácií ktoré sú žiadúce (napr. zákaz klamlivej reklamy), ale rozviazať podnikateľom ruky, aby mohli vykonávať svoju činnosť bez zbytočnej buzerácie.

Uvádzame niektoré z navrhovaných opatrení:

Druhá šanca“ - pri drobných nedostatkoch Slovenská obchodná inšpekcia nebude pokutovať, v prvom kole bude lehota na ich odstránenie.

V súčasnosti, ak mali podnikatelia akýkoľvek drobný nedostatok, ktorý absolútne neohrozoval, či neklamal spotrebiteľa, musel dostať zákonite pokutu. Toto bude po novom odstránené a kontrolór bude môcť udeliť len napomenutie, ktoré bude samozrejme potrebné odstrániť. V prípade neodstránenia, bude však pokuta omnoho vyššia.

Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov.

Aktuálna situácia je taká, že reklamačný poriadok musí byť uverejnení na prevádzke vo výške očí. Avšak v reštauráciach a zariadeniach verejného stravovania je reklamácia jasná, ak vám príde nekvalitný pokrm, viete ho ihneď vrátiť čašníkovi.

Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, sa odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu.

Ak prevádzkujete kaviareň alebo cukráreň a predávate zákusky, ktoré si zákazník vyberá vizuálnym vnemom, je absolútne nepotrebné aby ste mali na prevádzke metrologicky skonolovanú váhu. Taká váha stojí cca 150 eur a každoročné preskúšanie metrológiou tiež nie je zadarmo.

Podnikatelia už budú môcť odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov + ďalších 110 opatrení na podporu podnikania.

Ak ste malý chovateľ alebo pestovateľ, tak bez množstva povolení ste sa nemohli dostať na pulty lokálnych obchodov, čo výrazne znemožňovalo podporu domácich chovateľov a pestovateľov. Takto bude vyvinutý aj tlak na zníženie cien, keďže sa zvýši konkurencieschopnosť.

Ak teda zrušenie nadbytočných/neúčelných regulácií má pomôcť podnikateľskému prostrediu, bude mať neutrálny vplyv na štátny rozpočet a nepoškodí spotrebiteľov, je na mieste si zagratulovať a intenzívne pokračovať v práci pre Slovensko.