Plošné testovanie, áno alebo nie?

Plošné testovanie nebolo cieľom, ale nástrojom ako obmedziť šírenie koronavírusu, zabrániť značným hospodárskym škodám a vyhnúť sa scenáru kolabujúcich nemocníc a strate ľudských životov.

Vnímam situáciu, v ktorej sa Slovensko i mnohé krajiny sveta ocitajú v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Polarizácia spoločnosti narastá. Mnoho ľudí prichádza o „istoty“. Strata príjmu, absencia spoločenského života, strata kontaktu so svojimi blízkymi vie vybičovať emócie. Ak sa na situáciu pozriem optikou podnikateľa, ktorý v dôsledku reštriktívnych opatrení majúcich za cieľ obmedziť šírenie koronavírusu musel zavrieť prevádzku, prepustiť zamestnancov a jeho desiatky rokov neprestajnej práce zveľaďovania svojej činnosti sú nenávratne stratené, nie je to lichotivá situácia. Súcit s prepustenými zamestnancami je namieste. S prepusteného radového zamestnanca sa za pár dní nestane programátor. Vieme, že sme v zákopovej vojne trvajúcej čochvíľa jeden rok a víťazstvo je v nedohľade. Preto nepovažujem prirovnanie Slovenského národného povstania s celoplošným testovaním za neprimerané.

Čo by nás malo zaujímať v súvislosti s pandémiou? Každodenne sa opakujúci počet otestovaných a z toho počet pozitívnych osôb? Úmrtia? Vyhlásenia politikov?

Pre každého z nás je relevantnejšie sledovať údaj s počtom hospitalizovaných osôb. Prečo? K 01.11.2020 evidujeme 1462 obsadených lôžok a odhady naznačujú, že do konca novembra by mohla byť vyčlenená kapacita nemocničných lôžok pre ochorenie covid nedostatočná (koncom leta sa predpokladalo s viac ako 3 000 nemocničnými lôžkami pre covid pacientov). Máme veľké havárie v niektorých okresoch, viď Čadca, Sabinov, kde reprofilované lôžka strácajú schopnosť pokrývať dopyt zo strany osôb s ťažším priebehom ochorenia.

Moja podpora v prospech plošného testovania vychádzala zo znepokojivých prognóz indikujúcich strmý nárast obsadenosti nemocničných lôžok covid pacientmi. Rezolútne som chcel zabrániť situácií, najmä v rizikových regiónoch, kedy by bolo obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou.

Na základe uvedeného sme začali v stredu, 3 dni pred začiatkom celoslovenského testovania organizovať tzv. DRIVE IN testovacie miesto v Prievidzi. Zabezpečili sme priestor na realizáciu testovania, technicko-materiálnu stránku, povoľovanie zo strany kompetentných orgánov, ale aj personál vykonávajúci testovanie. Medzi nami sa nachádzajú osoby so zdravotným postihnutím resp. tzv. rizikové osoby. Niekoľkohodinové čakanie v rade a bezprostredný kontakt s rizikovými osobami by im určite neprospel. V zmysle uvedeného som inicioval vznik testovacieho „MC drive.“ Ba dokonca o nás písali zahraničné médiá v pozitívnom svetle, čo sa za vlád Smeru nestávalo často.

O antigénnych testoch sa vedú rôzne diskusie, ale najpodstatnejšie je posudzovať cieľ, ktorý sa nimi má dosiahnuť. Ak chceme návrat do „normálneho“ života a znížiť šírenie choroby a s tým súvisiace úmrtia, obrovské hospodárske škody, poslúži nám celoplošné testovaniu ako vhodný nástroj?

Vychádzajúc z prizmy nákladov a výnosov, určite áno (vieme, aké nedozerné následky by mal vývoj covidu bez sploštenia krivky nákazy = zdravotné náklady + hospodárske, t. j. tvrdý lock down). Z pohľadu dosiahnutia cieľa, áno. Špecificita testu je pomerné vysoká. Iba 0,04 % ľudí (v absolútnych číslach cca 14 000 osôb x 3,2 t. j. priemerná veľkosť domácnosti) malo falošne pozitívny test. Senzitivita je o niečo horšia. Nižšiu mieru úspešnosti má v okresoch s nízkym počtom pozitívnych a vyššiu v premorených regiónoch cca 60 %. Inými slovami, antigénne testy dokážu identifikovať z 10 pozitívnych osôb práve 6. Čím ideme do regiónov s vyššou pozitivitou, tým senzitivita rastie. To je veľmi pozitívne! Máme účinnú zbraň na hasenie miestnych požiarov.

Prečo som za plošné testovanie a osobne som na ňom participoval? Uvádzam nástroje, ktoré nám pomôžu k čo najrýchlejšiemu návratu do normálu:

Izolovať osoby s najväčšou „náložou“ covidu (1 až 2 % najviac infekčných osôb spôsobí zhruba 40 % nákazy) = celoplošné testovanie.

(1 až 2 % najviac infekčných osôb spôsobí zhruba 40 % nákazy) = celoplošné testovanie. Izolovať asymptomatické osoby = detekovať osoby, ktoré nepociťujú príznaky covidu, ale sú jeho šíriteľmi = celoplošné testovanie.

= detekovať osoby, ktoré nepociťujú príznaky covidu, ale sú jeho šíriteľmi = celoplošné testovanie. Operatívne konať v kritických okresoch = antigénne testy - aby sme vedeli operatívne hasiť lokálne ohniská a nemuseli aplikovať celoslovenské opatrenia obmedzujúce šírenie vírusu.

= antigénne testy - aby sme vedeli operatívne hasiť lokálne ohniská a nemuseli aplikovať celoslovenské opatrenia obmedzujúce šírenie vírusu. Vyžadovať negatívny test po príchode zo zahraničia (aby sme sa nedostali z dažďa pod odkvap) = ak znížime šírenie nákazy vo vnútri krajiny, boli by sme nevedomí, ak by sme si importovali nákazu z iných krajín.

(aby sme sa nedostali z dažďa pod odkvap) = ak znížime šírenie nákazy vo vnútri krajiny, boli by sme nevedomí, ak by sme si importovali nákazu z iných krajín. Zotrvať v dodržiavaní R-O-R = najjednoduchší a najlacnejší spôsob ako sa vrátiť späť do normálu.

= najjednoduchší a najlacnejší spôsob ako sa vrátiť späť do normálu. správať sa zodpovedne = spoločný cieľ (zníženie nákazy na zanedbateľnú hodnotu) záleží na každom z nás.

Buďme primerane zodpovední, predsa máme všetci spoločný cieľ a to vrátiť sa čím skôr do normálneho stavu!